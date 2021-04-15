ولي عهد ابوظبي ورئيس إندونيسيا يتبادلان هاتفياً التهاني بحلول رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تبادل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال اتصال هاتفي مع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو.



ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى رئيس إندونيسيا تهاني رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأطيب تمنياته له بموفور الصحة والسعادة لشعبه وبلده دوام الخير والبركة والسلامة.

وأعرب الجانبان عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما مزيداً من الرخاء والازدهار وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في هذا الشهر الفضيل بالسلام والاستقرار وأن ينزل الله تعالى رحماته على شعوب العالم أجمع ويرفع عنها الوباء.