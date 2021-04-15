صاروخ يستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدف صاروخ ليل الأربعاء مطار أربيل الدولي في كردستان بشمال العراق حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، في آخر فصل من فصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في العراق.



ولم تتبن أي جهة بعد الهجوم، وسمع دوي انفجار الصاروخ في أرجاء المدينة وفق ما أفاد به صحافيون في وكالة فرانس برس، فيما قال محافظ أربيل أوميد خوشناو إنه "لم يسفر عن أضرار مادية أو بشرية".

وفي أعقاب الهجوم، أغلقت القوات الأمنية مداخل مطار أربيل، على ما أفاد شهود في المكان، لكن المحافظ أكد استمرار الرحلات الجوية.

وجاء الهجوم بعد حوالى شهرين من هجوم مماثل استهدف مجمعاً عسكرياً في المطار، تتمركز فيه قوات أجنبية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم العراق في مكافحة الإرهاب، وسقط فيه قتيلان بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.

وتبنت حينها مجموعة مجهولة "أولياء الدم" الهجوم.

ورحبت المجموعة نفسها، التي تعدّ واجهة لفصائل موالية لإيران في العراق باتت منضوية في أجهزة الدولة الرسمية، بشكل غير مباشر بالتطورات في أربيل، عبر قنوات على تطبيق تلغرام.