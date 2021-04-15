شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل المتكامل» بأبوظبي يوفر خدمات «مواقف» عبر منصة «تم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

عماد الدين خليل

وفر «مركز النقل المتكامل» التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، خدمات «مواقف» عبر منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم»، تسهيلاً على المتعاملين في الإمارة، وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة.

ودعا المركز المتعاملين لإنجاز معاملاتهم عبر منصة «تم» الرقمية للموقع الإلكتروني www.tamm.abudhabi والدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية - مركز النقل المتكامل، والاستفادة من خدمات «مواقف» التي طرحتها عبر المنصة وهي«دفع مخالفات- حجز مواقف - إصدار وتجديد تصاريح مواقف للسكان- إعادة تعبئة بطاقة مواقف».

وأوضح المركز أنه بلغ عدد الخدمات المقدمة عبر «تم» 29 خدمة فورية وسريعة ومتنوعة للأفراد والشركات، منها «دفع مخالفات النقل المدرسي، وتصاريح حجز مواقف لشركات الإنشاءات، وتصاريح لأنشطة خدمة صف السيارات، وتصاريح حجز مواقف للحملات الخيرية، وإعادة تعبئة بطاقات المواقف القابلة لإعادة التعبئة، وتصاريح لأنشطة خدمة صف السيارات، وتصاريح المواقف لأصحاب الهمم».

وتُعدّ منظومة خدمات «تم» إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسَرّعات التنموية «غداً 21» التي يطوّرها جهد تعاوني بين جميع الجهات الحكومية في أبوظبي.

وتعمل «تـــم» التي تديرها هيئة أبوظبي الرقمية، على تمكين المواطنين والمقيمين والزوار من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية.