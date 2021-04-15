فريق ألونسو يتورط في قضية رعاية بـ300 ألف استرليني

الشارقة: ضمياء فالح

تورط فريق «DriveX» لسيارات السباق الذي يعود لنجم الفورمولا 1 الإسباني فيرناندو ألونسو، في قضية قانونية أمام المحاكم البريطانية تخص فشل عقد رعاية مع طبيب أعصاب يدعى جيمس أكينوونمي بقيمة 300 ألف استرليني.

ويعمل الطبيب في شركة تربط الماركات التجارية بالفرق الرياضية، وقال إنه مدين بمبلغ 240 ألف استرليني بعد انهيار عقد رعاية يخص فريق ألونسو وأنه دفع له 130 ألف استرليني في 2019 كمقدم للرعاية على سيارة السائق الجنوب إفريقي كالان أوكيفي.

ويتهم الطبيب في الدعوى التي رفعها ضد فريق ألونسو السائق أوكيفي ووالده شين أوكيفي والمدير ميجويل أنخيل دي كاسترو والموظفة ماريا كاتارينيو بالتحايل.

ونافس أوكيفي في فريق ألونسو في 4 سباقات عام 2019 وأبلغ الفريق الطبيب أكينوونمي بإلغاء الاتفاق الموقع في الأول من إبريل بعد قبض المقدم.

ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا في يوليو 2020 البت في القضية وقالت، بعد شكوى من السائق ووالده، إنها تخص القضاء الإسباني وأمرت بدفع الطبيب الأتعاب القانونية.