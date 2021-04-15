إصابة قوية للاعب القوة الجوية العراقي أيمن حسين

بغداد: زيدان الربيعي

تعرض أيمن حسين، لاعب فريق القوة الجوية العراقي لكرة القدم إلى إصابة قوية في وجهه خلال مباراة فريقه أمام الشارقة، التي انتهت بفوز الأخير بهدف وحيد ضمن دوري المجموعات لأبطال آسيا.

وذكر أيمن حسين، أن الإصابة كانت قوية جداً، بعد أن تعرض إلى كدمة في وجهه بقرب عينه اليسرى، لكنها لا تدعو إلى القلق.

وقد ظهر أيمن حسين بروح معنوية عالية جداً في تسجيل فيديو قصير بثته صفحة نادي القوة الجوية الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ برغم بشاعة إصابته، لكنه كان يمزح.

وتعهد حسين للجماهير العراقية عموماً وجماهير القوة الجوية خصوصاً بالتعويض في المباريات المقبلة من البطولة.

يذكر أن أيمن حسين يعد من العناصر المؤثرة في فريق القوة الجوية، ولم يزل يقف في صدارة هدافي الدوري العراقي برصيد 14 هدفاً برغم غيابه عن أكثر من 8 مباريات بسبب الإصابة أو الإيقاف نتيجة حصوله على البطاقات الصفراء.