3 ملايين مشاهدة لـ«إفطار الإصابة» في تركيا

استغل لاعبو مباراة بالدرجة الثانية في تركيا، توقف المباراة بسبب إصابة أحد اللاعبين في الدقيقة 11 من المباراة، والتي تزامنت مع أذان المغرب، في الإفطار وتناول التمر والموز على خط التماس.

وحقق شريط الفيديو الذي يظهر فيه لاعبو فريق أنقرة قصير ونجوكو وحارسهم متين أوشار وهم يفطرون بعد صيامهم أكثر من 3 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتاد اللاعبون المسلمون حول العالم ابتكار طريقة لفك صيامهم بعد الأذان أثناء المباريات كما فعل الحارس التونسي معز حسن الذي أسقط نفسه مرتين في 2018 على هامش مباريات دولية ودية قبل المونديال ليسمح لزملائه بالإفطار، وعلق حينها الصحفي سهيل خميرة: «الصيام مرهق بدنياً ومعه لا يستطيع الشخص العادي القيام بواجباته العادية يومياً فما بالك بلعب مباراة، معظم اللاعبين يحرصون على الصيام لتأدية الفريضة ولأنهم يريدون رضا الله بتقديم أداء جيد».