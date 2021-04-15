شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور يفوز على "انكورا" ويتوج بطلاً لكأس دبي للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الحبتور بطلاً لكأس دبي للبولو 2021 خاتمة بطولات سلسلة كاس دبي الذهبية، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية المثيرة على فريق انكورا ود. عبد الرحمن بسبعة أهداف مقابل خمسة.

جاءت المباراة قوية وعمرت بالكفاح من الفريقين اللذين بذلا جهداً كبيراً في أول بطولة في شهر رمضان المبارك، ووسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وقاد محمد الحبتور فريقه إلى فوز مستحق بعد أن نجح في إنهاء الشوط الأول بتقدمه بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني نجح كل فريق في تسجيل هدفين، سجل الحبتور عن طريق المتألق حبتور الحبتور وزميله سنتياجو جومز، ليظل الفارق هدفين كما هو حال الشوط الأول، أما الشوط الثالث فجاء متكافئاً وانحصر معظم اللعب وسط الملعب ونجح الفريقان بتسجيل هدف واحد فقط لينتهي الشوط 5-3، ويأتي الشوط الرابع وينجح فريق "انكوا والدكتور عبد الرحمن" في إحراز هدفين تباعاً بفضل تعاون خالد العمران وريكاردو وتوماس اريارتي ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف مدركاً التعادل، إلا أن فريق الحبتور عاد إلى المباراة وأضاف هدفين عن طريق سانتياجو وحبتور الحبتور، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة لتصبح النتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة، وليظفر الحبتور بكأس دبي الغالية.

وكانت الفرق المتبقية دخلت في صراع لتحديد المراكز، حيث لعب كل فريق مع منافسيه مباراة من شوطين ليفوز بالبطولة الفرعية فريق الباشا، فيما احتل مركز الوصيف فريق إيمو دبي وجاء فريق الشيخة عليا آل مكتوم في المركز الخامس.