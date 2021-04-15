شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يؤجل احتفالية تسليم تراخيص القنوات والمواقع الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تأجيل الاحتفالية التي كان مقررا إقامتها اليوم الخميس؛ لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون 180 لسنة 2018؛ بسبب وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للاحتفالية خلال الساعات المقبلة.

كان المجلس قد وجه الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها - وفقا للقانون 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس .

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن .