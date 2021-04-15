شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطالب بالانتهاء من مشروع إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة الانتهاء من مشروع إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بطاقة ٤٥ ألف م٣/يوم وبدء تشغيل المحطة لخدمة أهالي مركز ومدينة كفر شكر، وذلك نظراً لتأخر تشغيل المشروع وتعثره لسنوات.

وأعلن النائب عمرو درويش أنه ورد إليه من الوزارة رد بأنه سيتم الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بمحطة المياه، واعتماد العروض الفنية من استشاري المشروع، وبدء تشغيل المحطة ودخولها الخدمة قبل تاريخ 31 ديسمبر.

يذكر أن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدم بطلب إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لضم مركز ومدينة بنها ومركز ومدينة كفر شكر ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنه قد تم بالفعل ضم بعض المراكز ذات المستوى الأعلى فى الخدمات من المركزين.