بيانات رسمية: الهند تتجاوز 200 ألف إصابة يومية بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت عدداً قياسياً من حالات الإصابة اليومية بمرض كوفيد19 بلغ 200739 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات أرتفع بواقع 1038 ليصل الإجمالي إلى 173123.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 14.1 مليون لتحل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي تقود الحصيلة العالمية بنحو 31.4 مليون إصابة.