أبرزها أضراره البيئية الخطيرة.. المعارضة التركية ترفض مشروع أردوغان لشق قناة إسطنبول

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

يثير مشروع شق قناة اسطنبول مخاوف من أضرار بيئية خطيرة على عكس ما تروج له الحكومة التركية.



وكانت المعارضة التركية قد عارضت بشدة المشروع، مشيرة إلى أنه سيحدث عددا من التغييرات تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة وأنه قد يتسبب في عزل تلك المناطق.

وسبق لعمدة اسطنبول أكرم إمام أغلو (من حزب الشعب الجمهوري) أن حذّر من المشروع ووصفه بأنه "كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية".

ويخشى أن يتسبب إصرار أردوغان على تنفيذ المشروع رغم مخاطره البيئية وكلفته العالية جدا من أن يغرق تركيا في مشاكل مالية أكبر، فيما تكابد للخروج من الأزمة الحالية بخيارات ضعيفة.