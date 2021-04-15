القبض على 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن جهود قيادة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمتهمين، تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط ثلاثة متهمين صادرة بحقهم اوامر قبض من القضاء العراقي بتهمة الترويج والتعاطي للمواد المخدرة". واضاف البيان ان "مفارز القسم وبجهود أمنية متميزة استطاعت ضبط مادة الكرستال المخدرة مع اداة للتعاطي ومسدس مع عتاد كانت بحوزتهم".