انت الان تتابع خبر بلاسخارت: احداث كردستان الليلة الماضية تهدد استقرار العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جینین بلاسخارت، اليوم الخميس، ان احداث اقليم كردستان الليلة الماضية تهدد استقرار العراق.
وقالت بلاسخارت في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365 ،إن"أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق". وادانت بلاسخارت، "أعمال العنف هذه"، داعية "الحكومتين الاتحادية وإقلیم کردستان على التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد