انت الان تتابع خبر بلاسخارت: احداث كردستان الليلة الماضية تهدد استقرار العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جینین بلاسخارت، اليوم الخميس، ان احداث اقليم كردستان الليلة الماضية تهدد استقرار العراق.