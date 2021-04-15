انت الان تتابع خبر معاناة العراقيين في رمضان.. كورونا واجراءات الحظر وقيمة الدولار وجشع التجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقرير / الخليج 365

لا يختلف المشهد في العراق كثيرا هذا العام عن الاعوام السابقة خلال شهر رمضان، بل هناك من يرى ان السنة الحالية اسوأ من سابقاتها لاسباب

واعتبارات عدة على رأسها الجائحة وما تركته من آثار على ارض الواقع وارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الاسعار، اضافة الى جشع غالبية التجار.