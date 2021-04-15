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تعرف على مواجهات ومواعيد نصف نهائي ابطال اوروبا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-15 | 10:43

تعرف على مواجهات ومواعيد نصف نهائي ابطال اوروبا

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اكتمل عقد المتأهلين الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، بعد ما أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي يوم امس الأربعاء.
وتأهل فريقي ومانشستر سيتي، على حساب وبوروسيا دورتموند على التوالي لينضما الى كل من باريس سان جيرمان الذي اقصى حامل اللقب بايرن ميونخ وتشيلسي المتأهل على حساب بورتو.

لتكون المواجهات كما يلي:


الذهاب:
باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي الثلاثاء 27 نيسان
ريال مدريد - الاربعاء 28 نيسان

الاياب:
تشيلسي - ريال مدريد الثلاثاء 4 ايار
مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان الاربعاء 5 ايار

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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