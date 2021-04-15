الهند تسجّل 200 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سجلت الهند 200 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات ال24 الماضية وفقا لبيانات رسمية صادرة الخميس فيما تستمر الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار على نطاق واسع في هذا البلد التي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وتضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية نيسان/أبريل. كذلك، سجّلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14,1 مليونا، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات 175 ألف وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19، وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.

وبعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكيت، تشهد الهند موجة جديدة من الوباء بتسجيلها حوالى مليوني إصابة جديدة هذا الشهر.

وتحاول الحكومة المركزية تجنب فرض إغلاق ثان بعد الانكماش الاقتصادي الذي سببه الإغلاق الاول والذي أدى إلى بؤس على نطاق واسع في البلاد.

لكن العديد من الولايات تشدد التدابير التقييدية، خصوصا ولاية ماهاراشترا وعاصمتها بومباي التي فرضت هذا الأسبوع قيودا أكثر صرامة على سكانها البالغ عددهم 125 مليون نسمة.