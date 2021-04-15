شكرا لقرائتكم ميركل وبايدن يتفقان على التنسيق حول التواجد العسكري للناتو في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل بحثت مع الرئيس الأميركي جو بايدن التواجد العسكري لحلف الناتو في أفغانستان.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إلى أن ميركل وبايدن اتفقا على تنسيق الخطوات المستقبلية بشأن أفغانستان.

وقال إن "المستشارة والرئيس تبادلا الآراء حول الوضع في أفغانستان وكيفية المضي قدما في ما يخص تواجد قوات الناتو هناك".

وأكد الزعيمان على أهمية التعاون والتنسيق، إضافة إلى العمل السياسي بشأن أفغانستان.

يذكر أن الولايات المتحدة قررت تأجيل موعد سحب قواتها من أفغانستان إلى سبتمبر المقبل، بينما كان الاتفاق مع حركة "طالبان" الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فبراير 2020، سحب القوات الأجنبية من أفغانستان في مايو 2021.