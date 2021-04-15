شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» عالمياً تتجاوز 137.82 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 137.82 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و104,534 وفاة، وفق إحصاء لـ«رويترز».

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الإصابات في الصين في ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في ألمانيا زاد 29,426 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و73,442. وأشارت البيانات إلى وفاة 293 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 79,381.

وقالت لجنة الصحة في الصين، الخميس، إن البلاد سجلت عشر إصابات جديدة بـ«كوفيد ـ 19» في 14 أبريل/نيسان، ارتفاعاً من 12 حالة في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان، إن جميع الحالات الجديدة كانت عدوى واردة من الخارج.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات «كوفيد ـ 19» المؤكدة في البر الرئيسي الصيني، الآن، 90457 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,636.

وسجلت البرازيل، الأربعاء، 3459 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد ـ 19»، و73,513 إصابة جديدة بالمرض، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الصحة.

وسجلت البلاد حتى الآن 361,884 وفاة في المجمل بسبب «كورونا»، و13 مليوناً و673,507 إصابات مؤكدة.