شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و12 مفقوداً بانقلاب سفينة في خليج المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ.ف.ب»

لقي شخص حتفه وما زال 12 في عداد المفقودين في البحر، الأربعاء، قبالة سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية، بعد انقلاب سفينة صناعية في خليج المكسيك.

وكان خفر السواحل الأمريكي وعدد من القوارب الخاصة، يبحثون عن ناجين بين طاقم «سيكو باور»، وهي سفينة شحن يبلغ طولها 40 متراً تقريباً، انقلبت في عاصفة قرب ميناء فورشون على مسافة حوالي 160 كيلومتراً جنوبي نيو أورلينز.

وأصدرت السفينة التي كان على متنها 19 شخصاً، إشارة استغاثة قرابة الساعة 16:30 الثلاثاء (20:30 ت.ج)، وفقاً للكابتن ويل واتسون قائد خفر السواحل الأمريكي.

وقال واتسون خلال مؤتمر صحفي إن ظروف الإبحار كانت «صعبة».

وأتاحت عملية إغاثة، إنقاذ ستة أشخاص، مساء الثلاثاء. وقال واتسون: «للأسف، انتشلنا جثة طافية على سطح المياه»، مضيفاً أن «البحث مستمر للعثور على الاثني عشر شخصاً الآخرين» من أفراد الطاقم. وأضاف: «نحن نوظف كل الموارد المتاحة للمساعدة في مهمة الإنقاذ».