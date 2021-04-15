شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يُدمِّر 310 هكتارات من الغابات في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو: «أ.ف.ب»

اندلع حريق نهاية الأسبوع الماضي دمّر حوالي 310 هكتارات من الغابات في سلسلة جبال تيبوزتيكو السياحية في ولاية موريلوس المكسيكية (وسط)، كما أعلنت الحكومة، الأربعاء.

وقالت اللجنة الوطنية للغابات في الولاية، إن 90% من الحريق أصبحت تحت السيطرة. ويعمل مئتا رجل من الإطفائيين والمتطوعين على إخماد الحريق، وفقاً لهيئة الحماية المدنية.

وتعزو السلطات سبب الحريق إلى الجفاف الذي يضرب مناطق عدة في البلاد منذ أسابيع، واستبعدت وجود خطر على سكان المنطقة، داعية المواطنين إلى تجنّبها. وفي عام 2016، تعرض جبل تيبوزتيكو لحريق دمر حوالي 260 هكتاراً من الغابات. ويتوج هذا الجبل بهرم يعتبر من أكثر مناطق الجذب للسياح في المنطقة.

وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة، وشح الأمطار، في اندلاع نحو 80 حريقاً في الغابات عبر البلاد، وفقاً للتنسيق الوطني للحماية المدنية. وحدثت الحرائق الأكثر تدميراً في ولايات كويريتارو، وسان لويس بوتوسي، وموريلوس، وكذلك في جيريرو (جنوب).