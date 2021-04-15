«تنمية المجتمع» تنظم 20 حلقة توعية لتعزيز مكافحة الإدمان

دبي:

”الخليج 365”

في إطار رفع الوعي لدى الأسر للوقاية من المخدرات، تنظم وزارة تنمية المجتمع، سلسلة حلقات وورش توعوية، تستهدف جميع الشرائح، بالتركيز على الأسر في مختلف إمارات الدولة، في إطار برنامج أطلقته الوزارة منذ عامين، استمراراً لجهودها في تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء، ويتواصل بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج»، التابع لمجلس مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية.

وكشفت إيمان حارب الفلاحي، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، أن عدد الورش المستهدفة خلال العام الجاري 2021، يبلغ 20 ورشة، حدّدت ضمن خطة الوزارة، ونفّذ منها 8 ورش خلال الربع، وبلغ عدد المشاركين فيها 312. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الورش التي ستبلغ مع نهاية العام 20 ورشة. وقد أنجزت هذه الورش، عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة، والمنتشرة في كل أرجاء الدولة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بما يخدم المؤشر الاستراتيجي الخاص بالتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وأشارت حارب، إلى أن الوزارة تسعى عبر هذا البرنامج التوعوي إلى إحداث تأثير إيجابي لدى الأسر، لتحصين أبنائها وضمان نشأتهم الصحيحة. مشيرة إلى أنه يشهد إقبالاً واسعاً.