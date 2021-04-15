شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة صديقة للطفل» يتيح المصادر التعليميّة إلكترونياً بموقعه الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:
”الخليج 365”
دشّن مكتب «الشارقة صديقة للطفل»، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، موقعه الإلكتروني الجديد: https://sharjahchildfriendlyoffice.ae، الذي بني وفق أعلى المعايير التقنية، متضمناً الكثير من الخيارات التي تسهّل على الجمهور الوصول إلى ما يقدمه المكتب من جهود ومشاريع وبرامج وخطط، يسعى بها إلى دعم رعاية الطفل، وتكريس ثقافة الوعي بحقوق الطفل في إمارة الشارقة.
ويتيح الموقع عدداً من الكتيبات الإرشادية والمواد التوعوية التي أصدرها المكتب على مدار الأعوام الماضية، ويمكن تحميلها والاستفادة منها مجاناً للجميع، عبر نافذة «أكاديمية الشارقة صديقة للطفل»، التي أطقها المكتب العام الماضي، لتعزيز حقوق الطفل، ونشر الثقافة الصديقة للطفل والأسرة.
وتشمل المواد التعليمية والمعرفية التي يتيحها الموقع، إصدارات مشروع الشارقة صديقة للطفل والأسرة، وإرشادات متخصصة بالتنشئة الوالدية، والوقاية من «كورونا». فضلاً عن قسم مخصص لتوفير إرشادات للمؤسسات الراغبة في المشاركة في المشروع.
ويمتاز الموقع بواجهة سهلة الاستخدام تعرض رؤية المكتب ورسالته، إلى جانب مشروعات متعددة مثل «الشارقة صديقة للطفل والعائلة»، وهو التوسعة لمشروع «الشارقة صديقة للطفل»، و«الشارقة صديقة للأطفال واليافعين» الذي يأتي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، و«مرافق صحية صديقة للطفل».
كما يوفّر الموقع لزواره فرصة الاطلاع على المواضيع الإخبارية والإعلامية التي صدرت عن المكتب، والفعاليات التي نظمها سابقاً وجدول الفعاليات المقبلة.
”الخليج 365”
دشّن مكتب «الشارقة صديقة للطفل»، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، موقعه الإلكتروني الجديد: https://sharjahchildfriendlyoffice.ae، الذي بني وفق أعلى المعايير التقنية، متضمناً الكثير من الخيارات التي تسهّل على الجمهور الوصول إلى ما يقدمه المكتب من جهود ومشاريع وبرامج وخطط، يسعى بها إلى دعم رعاية الطفل، وتكريس ثقافة الوعي بحقوق الطفل في إمارة الشارقة.
ويتيح الموقع عدداً من الكتيبات الإرشادية والمواد التوعوية التي أصدرها المكتب على مدار الأعوام الماضية، ويمكن تحميلها والاستفادة منها مجاناً للجميع، عبر نافذة «أكاديمية الشارقة صديقة للطفل»، التي أطقها المكتب العام الماضي، لتعزيز حقوق الطفل، ونشر الثقافة الصديقة للطفل والأسرة.
وتشمل المواد التعليمية والمعرفية التي يتيحها الموقع، إصدارات مشروع الشارقة صديقة للطفل والأسرة، وإرشادات متخصصة بالتنشئة الوالدية، والوقاية من «كورونا». فضلاً عن قسم مخصص لتوفير إرشادات للمؤسسات الراغبة في المشاركة في المشروع.
ويمتاز الموقع بواجهة سهلة الاستخدام تعرض رؤية المكتب ورسالته، إلى جانب مشروعات متعددة مثل «الشارقة صديقة للطفل والعائلة»، وهو التوسعة لمشروع «الشارقة صديقة للطفل»، و«الشارقة صديقة للأطفال واليافعين» الذي يأتي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، و«مرافق صحية صديقة للطفل».
كما يوفّر الموقع لزواره فرصة الاطلاع على المواضيع الإخبارية والإعلامية التي صدرت عن المكتب، والفعاليات التي نظمها سابقاً وجدول الفعاليات المقبلة.