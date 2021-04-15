شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة صديقة للطفل» يتيح المصادر التعليميّة إلكترونياً بموقعه الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية