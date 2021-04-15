«أبوظبي التجاري» يتلقى عروضاً لبيع حصته في «الإسكندرية للخدمات الطبية»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي التجاري تلقيه عروضاً مبدئية غير ملزمة من بعض المستثمرين للاستحواذ على حصته في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

وأشار البنك في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه طلب ومستشاره شركة «سي آي كابيتال» من المستثمرين أن تتضمن عروضهم المقدمة معلومات إضافية ودقيقة، على أن يقوم البنك بعد حصوله على هذه المعلومات، بالإفصاح عن القائمة النهائية بأسماء المستثمرين والجدول الزمني لتقديم العروض الملزمة.

يذكر أن بنك أبوظبي التجاري، قام بتعيين شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، مستشاراً مالياً ومنسقاً لعملية بيع حصته في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد) البالغة 51.54%.