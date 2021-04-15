شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ديار للتطوير» الفصلية تقفز 480% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت شركة «ديار للتطوير» عن تسجيل ارتفاع في إيرادتها لتصل إلى 149.2 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مقارنة بإيرادات بقيمة 98.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت الشركة قفزة 480% في أرباحها إلى 15.1 مليون درهم في الربع الأول مقابل صافي أرباح بقيمة 2.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «بفضل التزامنا والجهود التي بذلتها شركة ديار في تسليم المشاريع في المواعيد المحددة، استطعنا تحقيق نتائج مميزة خلال الربع الأول من هذا العام».

وأضاف: «تمتلك الشركة محفظة مميزة من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والتي تشهد مستويات طلب جيدة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب مع عودة النشاط الاقتصادي للإمارة والجهود التي تبذلها الحكومة نحو تنفيذ خطة دبي الحضرية 2040».