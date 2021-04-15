ذهب لعرض ابنه على طبيب عيون فعادا جثتين متفحمتين في حادث أتوبيس أسيوط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

اصطحب إبراهيم جاد المولى ابنه "عبدالله" 8 أعوام، لعرضه على طبيب عيون في القاهرة، لتوقيع الكشف الطبي على نظره والاطمئنان على صحته، دون أن يدري أنه على بعد خطوات من الموت في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل مواد بترولية، بالكيلو 103 بطريق "أسيوط- البحر الأحمر" والذي خلف 20 ضحية، و 3 مصابين.

وأفاد أحد جيران الضحايا، أن إبراهيم جاد المولى، 42 عامًا، عامل، مقيم بنجع الشيخ ركاب بقرية الجبلاو، اصطحب ابنه إلى القاهرة لعرضه على طبيب عيون للكشف على نظره، وأثناء عودتهما لقيا مصرعهما متفحمين في حادث أتوبيس أسيوط.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في بيان رسمي عن مصرع 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي، وسيارة نقل مواد بترولية بطريق "أسيوط-البحر الأحمر"، بناحية الكيلو 103، وجرى الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان.