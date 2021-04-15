حملات مكبرة للتفتيش على الأسواق في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تنفيذ حملات مكثفة مشتركة مع عدة جهات، للإشراف ومتابعة المعروض من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المعظم.

وأكدت المديرية أن الحملات تأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تجريها الشئون الصحية للوقاية من فيروس كورونا،بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

وتأتي الحملات ضمن الدور الرقابي لقطاع الصحة على المنشآت الغذائية لضبط الأسواق، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.