إصابة ربة منزل بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بطلق ناري، اليوم الخميس، في مشاجرة، بسبب خلاف على قطعة أرض، بمدينة دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، وجرى نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مأمور مركز شرطة دارالسلام إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "عفاف. ي" 21 عامًا ربة منزل، مصابة بطلق ناري فتحتي دخول وخروج أعلي الفخذ الأيمن، وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهم زوجها "فتحي. ث" 42 عامًا عامل كل من "شعيب. ا" 47 عامًا عامل، "شعبان. ا" 51 عامًا، عامل، بالاعتداء على زوجته وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول تجاهها ما أدى لإصابتها، بسبب خلافات بينهم على ملكية قطعة أرض زراعية.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم "بندقية آلية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.