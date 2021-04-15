لقياس درجة السمع.. فحص 7306 طفلًا بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فحص 7306 أطفال حديثي الولادة، للكشف الطبي عن السمع، في إطار خطة قياس درجة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي جرى إدراجها ضمن الإجراءات الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن المسح الطبي لحديثي الولادة يجري على مستوى مدن المحافظة بالكامل، ضمن الخدمات التي تقدمها الصحة لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين.

وأشار محروس، إلى أن أماكن الكشف المجاني جرى تحديدها بوحدات الرعاية الأولية المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف المدن المحافظة.