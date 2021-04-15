القوى العاملة: تخفيض 50% من الغرامات على تجديد تصاريح عمل الوافدين بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مجلس الوزراء الأردني قرر تخفيض 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدين الراغبين بالبقاء على أراضي المملكة الأردنية.

وبحسب بيان اليوم جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر إعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل غير الأردنيين الراغبين في البقاء على أراضي المملكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتّى أول يوليو المقبل شريطة دفع رسوم إصدار تصريح العمل.

وقال السيد، إن القرار جاء تتويجا لما تم مناقشته مع الجانب الأردني أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمان مؤخرا.