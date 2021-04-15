ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، فيما تراجع سعر بيع الدينار الأردني قرشين، واستقرت أسعار 4 عملات عربية أخرى.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي 3 قروش إلى 49.02 جنيه، كما ارتفع سعر البيع 6 قروش إلى 52.16 جنيه.

وبقي سعر شراء الدينار الأردني ثابتا عند 21.72 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع قرشين إلى 22.17 جنيه.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدينار البحريني عند 40.36 جنيه، و40.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.