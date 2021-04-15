مصر.. النائب العام يفتح تحقيقاً عاجلاً في حادث قطارالشرقية

ابوظبي - سيف اليزيد - قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي، فتح تحقيق عاجل في حادث خروج قطار عن القضبان، بالقرب من محطة منيا القمح.

ووقع الحادث في مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعد ما انحرفت عربتان من قطار قادم من القاهرة عن القضبان.

وقالت وزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا ولم يتم تسجيل أي وفيات.

وانتقل فريق من النيابة العامة، صباح اليوم، لمعاينة موقع تصادم عربتيْن بالقطار الذي كان متوجهاً من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهيلة دون انقلابهما، بالقرب من محطة منيا القمح.

وكشفت التحقيقات الأولية عن إجراء أعمال إصلاحات بتلك المنطقة.

وتستمع النيابة لأقوال سائق القطار والمصابين بالحادث لكشف ملابساته ومعرفة كيفية حدوثه.