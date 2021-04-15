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الأرجنتين تفرض قيوداً جديدة لاحتواء موجة ثانية من كورونا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 09:11
الأرجنتين تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي

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فرضت الحكومة الأرجنتينية تدابير وقيوداً جديدة ضمن إغلاق جديد في أجزاء كبيرة من البلاد، وسط موجة ثانية من جائحة فيروس .
وأعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز الأربعاء أنه بدءاً من غد الجمعة، سيُفرض
حظر التجول في منطقة بوينس آيرس الكبرى بين الساعة الثامنة مساء
والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.
والاستثناءات الوحيدة من ذلك هم العاملون في القطاعات الأساسية. وسيتم حظر جميع المناسبات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية التي تقام في أماكن مغلقة، وتغلق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية أبريل.
ويعيش حوالي 8ر14 مليون شخص في منطقة العاصمة بوينس آيرس، ويعادل هذا
حوالي 37% من مجموع سكان الأرجنتين.
ووصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى مستويات جديدة. وتم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى منذ بدء الجائحة قبل عام تقريباً.

المصدر: وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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