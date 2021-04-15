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بناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم بأستراليا

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم بأستراليا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 9:07 صباحًا, 15 أبريل 2021 م

المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستستثمر 387 مليون دولار أسترالي لبناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان : إن هذا الاستثمار الجديد سيجعل أستراليا موطنًا لأكبر تلسكوب لاسلكي في العالم والذي سيضع البلاد في طليعة أبحاث العلوم والتكنولوجيا مع خلق مئات الوظائف الجديدة خلال مرحلة البناء .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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