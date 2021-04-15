شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم بأستراليا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 9:07 صباحًا, 15 أبريل 2021 م
المناطق - وكالات
أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستستثمر 387 مليون دولار أسترالي لبناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان : إن هذا الاستثمار الجديد سيجعل أستراليا موطنًا لأكبر تلسكوب لاسلكي في العالم والذي سيضع البلاد في طليعة أبحاث العلوم والتكنولوجيا مع خلق مئات الوظائف الجديدة خلال مرحلة البناء .