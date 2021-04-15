بناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم بأستراليا

المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستستثمر 387 مليون دولار أسترالي لبناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان : إن هذا الاستثمار الجديد سيجعل أستراليا موطنًا لأكبر تلسكوب لاسلكي في العالم والذي سيضع البلاد في طليعة أبحاث العلوم والتكنولوجيا مع خلق مئات الوظائف الجديدة خلال مرحلة البناء .