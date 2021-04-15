شكرا لقرائتكم خبر عن 729 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو ،اليوم الخميسة، تسجيل 729 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الاصابات اليومية في طوكيو 700 حالة منذ الرابع من فبراير الماضي.

كما تعد الحصيلة الأعلى منذ إنهاء حالة الطوارئ الثانية في العاصمة في 21 مارس الماضي.

وكان معهد بحثي ياباني قد توقع أن تكون السلالة البريطانية من فيروس كورونا وراء أكثر من 80% من حالات الاصابة في طوكيو والمناطق المحيطة بها بحلول مطلع مايو المقبل.