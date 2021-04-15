شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. إعطاء 11.4 مليون جرعة من اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 4ر11 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 401 ألف و416 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 14 أسبوعا.

وقالت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ 39ر3 مليون، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 76 ألفا و756 حالة.