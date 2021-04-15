شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار..قوات الأمن تفتح النار على احتجاج عاملين بالقطاع الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت قوات الأمن في ميانمار النار اليوم الخميس على احتجاج مطالب بالديمقراطية نظمه عاملون في القطاع الطبي في مدينة ماندالاي .

وقالت وسائل إعلام وأن رجلا قتل وأصيب آخرون في إطلاق نار في منطقة قريبة.

وواصل المعارضون لانقلاب عسكري وقع في الأول من فبراير أطاح بحكومة منتخبة تقودها الزعيمة المدنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو تشي حملة احتجاج مناهضة للجيش حتى أثناء أسبوع احتفالات تقليدية بالعام الجديد وذلك من خلال تنظيم مسيرات وأشكال أخرى من المقاومة.