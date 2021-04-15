شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الركاب في مطار فرانكفورت خلال مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فرابورت الألمانية لتشغيل المطارات اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا لعدد الركاب في مطار فرانكفورت خلال مارس الماضي بمقدار 243 ألف راكب مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وقالت فرابورت إن إجمالي عدد الركاب في مطار فرانكفورت أكبر مطارات ألمانيا وصل خلال الشهر الماضي إلى 925194 راكبا.

في الوقت نفسه فإن عدد الركاب خلال الشهر الماضي ما زال أقل بنسبة 4ر56% عن الشهر نفسه من العام الماضي، مع بدء تباطؤ حركة الطيران من أسبوع إلى آخر قبل أن تصل إلى مرحلة التوقف التام، نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الربع الأول من العام الماضي.