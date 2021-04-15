شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين: "الفيروس يهاجمنا ولا يستسلم بسهولة أبدا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت حكومة الأرجنتين تشديد القيود في العاصمة بوينس أيرس وحولها في محاولة لاحتواء زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأعلنت عن إجراءات منها إغلاق المدارس وحظر التجول من الثامنة مساء.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز إن بلاده بحاجة لأن "تكسب الوقت" في صراعها مع الكورونا بعدما بلغت الإصابات اليومية مستويات قياسية هذا الأسبوع.

وجاءت تصريحاته بعدما أعلن في وقت سابق أنه تعافى وبات على ما يرام عقب إصابته بالفيروس.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون "الفيروس يهاجمنا ولا يستسلم بسهولة أبدا".