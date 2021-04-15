منظمة الصحة العالمية قلقة من تزايد انتشار كورونا خلال شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية انها تشعر بـ "القلق" من احتمال تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في شمال افريقيا وشرق المتوسط.



وأكد المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحافي عبر الفيديو إن "عدد الحالات ازدادت بنسبة 22% والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الاسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه".

وقال "تعكس هذه الزيادة في الحالات اتجاها يبعث على القلق" في المنطقة التي تمتد من المغرب حتى باكستان، مضيفا "يساورنا القلق على وجه الخصوص من أن الوضع الحالي قد يتفاقم خلال شهر رمضان إذا لم يلتزم الناس بالتدابير الاحترازية التي أثبتت جدواها".

وأوضح أن الناس يمكن أن تشعر بأن وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضروري خلال شهر رمضان "للمساعدة على احتواء" الوباء.

وقالت داليا سمهوري مسؤولة مواجهة الحالات الطارئة أن منظمة الصحة العالمية تأمل أن يتم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية في المساجد.

وطالبت "المصابين بأي مرض" بأن يبقوا في منازلهم لئلا يضروا بالآخرين.