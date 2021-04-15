شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل رقماً قياسياً في عدد حالات الإصابة اليومية بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي- رويترز

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، الخميس، أن البلاد سجلت عدداً قياسياً من حالات الإصابة اليومية بمرض «كوفيد-19» بلغ 200739 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1038 ليصل الإجمالي إلى 173123. ووصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 14.1 مليون لتحل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي تقود الحصيلة العالمية بنحو 31.4 مليون إصابة.