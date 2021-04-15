شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لقاح «سبوتنيك-في» لا يتسبب بجلطات دموية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- أ.ف.ب

أكد معهد روسي طوّر لقاح «سبوتنيك-في» المضاد لوباء «كوفيد-19»، الأربعاء، أن هذا اللقاح لا يتسبب بجلطات دموية. وأوصت الولايات المتحدة بتعليق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» مؤقتاً بعد وفاة شخص واحد من بين نحو سبعة ملايين أمريكي تلقوا اللقاح إثر إصابته بجلطة دماغية من نوع نادر.

وقال معهد «غاماليا» الروسي لعلوم الأوبئة الذي طور «سبوتنيك-في» إنه لا توجد أي مخاطر بأن يتسبب لقاح «سبوتنيك» في حصول جلطات دموية.

وأضاف في بيان: «أظهر تحليل شامل لأحداث عكسية خلال التجارب السريرية وأيضاً خلال عمليات التطعيم الجماعي بسبوتنيك أنه لم تكن هناك حالات تخثر للجيوب الوريدية الدماغية».

وأشار معهد «غاماليا» إلى استعداده لمشاركة تقنياته الخاصة مع منتجي اللقاحات الآخرين من أجل مساعدتهم على تقليل مخاطر الآثار الجانبية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقيه الجرعة الثانية من لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، داعياً الروس مجدداً للتطعيم. لكن بوتين لم يذكر أياً من اللقاحات الروسية الثلاثة «ابيكفاكورونا» أو «كوفيفاك» أو «سبوتنيك» قد اختار لتحصين نفسه.