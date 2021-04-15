شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكرم عربياً لأمانته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت شرطة أبوظبي شخصاً من الجنسية العربية لأمانته ونزاهته وتعاونه مع قسم الشرطة السياحية بقطاع الأمن الجنائي. وقدم اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي هدية للمذكور، شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تعميق العلاقة مع الجمهور ضمن نطاق الشراكة المجتمعية.

وكان الشخص المكرم قد عثر على مبلغ مالي كبير في إحدى المراكز التجارية بأبوظبي وسارع إلى تسليمه إلى قسم الشرطة السياحية لإعادته إلى صاحبه.

وأوضح اللواء الراشدي أن التكريم يهدف إلى تحفيز الجمهور على فعل الخير والتعاون الإيجابي وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع. وأعرب المكرم عن سعادته وشكره وتقديره للتكريم مثمناً دور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الإيجابي الفعال لتعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع. وحضر التكريم العميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي والعقيد راشد خلف الظاهري نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية والمقدم راشد محمد المهيري رئيس قسم الشرطة السياحية.