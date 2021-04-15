التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي ثان أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه جازان

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

نجحت دفاعات التحالف العربي، بقيادة السعودية، في تدمير ما مجموعه 4 طائرات حوثية مسيرة قبل وصولها إلى المملكة.



وقال التحالف، في بيان له الخميس، إن دفاعاته دمرت 5 صواريخ حوثية باليسلتية أطلقهما المليشيات الانقلابية تجاه جازان.

وأضاف: "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات باتجاه المملكة أيضًا".

وشدد التحالف العربي، بقيادة السعودية، على اتخاذه الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشار التحالف إلى سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم جامعة جازان مما نتج عنه نشوب حريق محدود.

ولا تزال المليشيا الانقلابية مستمرة في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوّض حل الأزمة اليمنية.