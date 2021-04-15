تقرير يكشف عن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

تدشّن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستة سجون جديدة، وذلك في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، من دون إيلاء اهتمام للانتقادات الحقوقية والدولية التي تطالها جرّاء عمليات الاعتقال العشوائية، والتي توصف بالانتقامية التي تشنها ضدّ المعارضة، وفق صحيفة احوال التركية .



وتتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، بالتزامن مع وجود عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والكتاب والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون.

وتحتلّ تركيا ترتيباً عالياً في معدل إشغال السجون، مما يشير إلى تدني مستوى الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

وانتشرت تقارير انتهاكات حقوق الإنسان للسجناء في تركيا، بما في ذلك التعذيب والقتل ،وتم توثيق الانتهاكات من قبل العديد من المنظمات بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.