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2.33 مليون جرعة من لقاح كورونا في هولندا حتى الآن

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم حتى الآن إعطاء 2.33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 58 ألف و856 جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 1.1 سنة لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 14 أسبوعا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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