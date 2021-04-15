شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا.. الوفيات تتخطى 3 مليون والإصابات تتجاوز 137مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 137.82 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و104534.

وأشار إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصنف (الولايات المتحدة - الهند – البرازيل - فرنسا - روسيا - المملكة المتحدة – تركيا - إيطاليا - إسبانيا – ألمانيا)، الدول العشر الكبرى، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما يصنف ( العراق – الأردن – المغرب – لبنان – الإمارات- السعودية) في قائمة أكثر الدول العربية، إصابة بفيروس كوفيد 19.