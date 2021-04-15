شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: مناورات الصين تهدد السلام والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة تايوان، تساي إنج وين، اليوم الخميس إن مناورات الصين الأخيرة المحيطة بالجزيرة غيّرت الوضع القائم لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعهدت بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها لحماية الاستقرار الإقليمي بشكل مشترك.

وأوضحت "تساي" أمام وفد أمريكي غير رسمي برئاسة السيناتور الديمقراطي السابق كريستوفر دود، إن الصين أرسلت مرارا سفنا وطائرات عسكرية للقيام بمناورات في المياه، والمجال الجوي المحيط بتايوان.

وشددت على أن "هذه الأعمال تغير الوضع القائم في المحيطين الهندي والهادئ وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين".

من ناحيته، قال "دود" إن الشراكة الأمريكية مع تايوان "أقوى من أي وقت مضى"، حيث يشترك الجانبان فى علاقات اقتصادية عميقة، والتزام متبادل بالقيم الديمقراطية و"شراكة أمنية بالغة الأهمية".