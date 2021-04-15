شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة في سومطرة الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة، غرب نياس، في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا، مساء الأربعاء، حسبما أفاد مكتب الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في ميدان.

وقال المكتب، في بيان، إن مركز الزلزال كان في البحر على بعد 133 كيلومترا جنوب غربي بلدة لحومي، غربي نياس على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف: أن الزلزال كان ضحلًا، وسببه نشاط تكتوني، في منطقة الارتفاع الخارجي، فيما لم ترد أنباء عن أضرار مادية او إصابات.