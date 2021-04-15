شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تحتج على إلقاء مياه "فوكوشيما" في المحيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتج الكوريون الجنوبيون يوم الأربعاء، على قرار اليابان إلقاء مياه الصرف المشعة، من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، في المحيط الهادئ خارج السفارة اليابانية في سيول.

وفي اليوم نفسه، قال البيت الأزرق الرئاسي، إن كوريا الجنوبية تدرس إحالة اليابان إلى محكمة دولية، لاتخاذ قرار بإخراج مياه الصرف النووية من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط الهادئ.

وكانت اليابان قد أعلنت عن خطتها يوم الثلاثاء، لتصريف المياه المليئة بالتريتيوم من محطة فوكوشيما النووية، التي يعتقد أنها تصل إلى أكثر من 1.25 مليون طن مخزنة في خزانات، في المحيط في غضون عامين تقريبًا.