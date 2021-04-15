اخبار العالم

«العاصمة الكمبودية» تنفذ إغلاقاً كاملاً بسبب تفشي كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة الكمبودية» تنفذ إغلاقاً كاملاً بسبب تفشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اليوم الخميس أول إغلاق كامل بسبب تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ تفش للوباء منذ بدء ظهوره.

وصدر الأمر الحكومى، الذى ينطبق أيضا على منطقة تاخماو المجاورة، في منتصف الليل، وجاء بعد أن أثارت تقارير غامضة، عن إغلاق وشيك موجة من الاندفاع إلى الأسواق والمتاجر المحلية لتخزين السلع.

ويتم تطبيق هذه القيود لمدة أسبوعين، وبموجب هذا الإجراء، ستغلق الأعمال التجارية التي تعتبر غير ضرورية، كما سيمنع السكان من مغادرة منازلهم، مع عدة استثناءات.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا