شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة الكمبودية» تنفذ إغلاقاً كاملاً بسبب تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اليوم الخميس أول إغلاق كامل بسبب تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ تفش للوباء منذ بدء ظهوره.

وصدر الأمر الحكومى، الذى ينطبق أيضا على منطقة تاخماو المجاورة، في منتصف الليل، وجاء بعد أن أثارت تقارير غامضة، عن إغلاق وشيك موجة من الاندفاع إلى الأسواق والمتاجر المحلية لتخزين السلع.

ويتم تطبيق هذه القيود لمدة أسبوعين، وبموجب هذا الإجراء، ستغلق الأعمال التجارية التي تعتبر غير ضرورية، كما سيمنع السكان من مغادرة منازلهم، مع عدة استثناءات.